Ardahan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma (HAYDİ) ekipleri, yaban hayatını koruma ve av kontrol faaliyetlerine devam ediyor.Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli tarafından müşterek olarak, yasadışı kara avcılığı ile mücadele kapsamında avlaklarda kontrol ve denetimlere devam ediliyor. Ekipler, dürbünlerle doğada kapsamlı gözlemler yaparak yaban hayvanlarının kaçak avlanmasını önlemek için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Denetimlerin, doğanın korunması ve kaçak avcılıkla mücadele açısından hayati bir öneme sahip olduğu vurgulandı.Ekipler ayrıca, yaban hayatının korunması amacıyla doğal yaşam alanlarını gözlemleyip raporlar hazırlıyor. Bu çalışmalar, Ardahan ve çevresindeki yaban hayatının sürdürülebilirliğine önemli bir katkı sağlarken, doğa severlerin de bu konuda bilinçlenmesine yardımcı oluyor.Denetimlerin yıl boyunca aralıksız süreceği ve yaban hayatını koruma faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.