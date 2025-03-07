Ardahan’da göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan 2 kişi tutuklandı.Ardahan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik yaptığı çalışma sonucu iki otomobili durdurdu. Otomobillerde yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu bulunduğu belirlendi, sürücüler A.A. ve R.D. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Sürücüler A.A. ile R.D. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.