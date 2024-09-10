Ardahan’ın Posof ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bünyesinde "Arkeolojik Yüzey Araştırmaları" projesi hayata geçirildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile Ardahan Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümleri akademisyen ve öğrencilerinin katılımıyla Ardahan’ın Posof ilçesinde Arkeolojik Yüzey Araştırmaları projesi, Dr. Öğr. Üyesi İsaf Bozoğlu Bay’ın başkanlığında yürütülmeye devam ediyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni doğrultusunda gerçekleştirilen proje sonucunda, beklenilenden çok daha olumlu ve şaşırtıcı keşiflere sahne oldu. Ardahan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Posof Kaymakamlığı, Posof Belediyesi, Ardahan ili AFAD ve JAK ekipleri ile Posof Jandarma Komutanlığı’nın destekleriyle Posof’un mağara ve kaya mezarları ilk kez kapsamlı bir şekilde belgelenmeye başlandı.Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, yaptığı açıklamada çalışmanın olumlu keşiflere sahne olduğunu söyledi.Dede, ’’Posof’ta pek çok doğal mağara bulunmakla birlikte araştırma ekibi, insan eliyle işlenen ve çeşitli işlevlerde kullanılan mağaralar üzerine odaklanarak yeni bulgulara ulaşmayı başardı. Haç plana sahip mağaralardan birinin ibadet amaçlı kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Çok katlı ve birbiriyle bağlantılı farklı mekânlardan oluşan mağaralar, Ortaçağ Ardahan’ında kaya oymacılığı ve inşa kültürünün oldukça uzmanlaşmış ellerce uygulandığını göstermektedir. Yerleşim işlevinde veya ibadet alanı olarak kullanıldığı ön görülen mağaraların yanı sıra bölge arkeolojisi adına şaşırtıcı olarak değerlendirilebilecek türden Ortaçağ kaya mezarları da 2024 yılı çalışmaları sırasında belgelendi. Posof kaya mezarları, tıpkı mağaralar gibi kaliteli bir kaya işçiliğiyle oluşturulmuş ancak daha küçük boyutlu ve erişilmesi daha zor yerlerde konumlandırılmıştır’’ dedi.