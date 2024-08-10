Ardahan’da, 2022 yılında merkez üssü Göle ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören konut ve ahırların yapımı devam ediyor.İnşası devam eden konutlarda incelemede bulunan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Göle’de yaklaşık 100 konut ve ahırın yapılacağını belirterek, inşası devam eden 24 konutun kış gelmeden hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.Vali Hayrettin Çiçek, Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen köylerde TOKİ tarafından inşa edilen ve yakın zamanda hak sahiplerine teslim edilecek olan afet konutlarında incelemede bulundu.Göle Kaymakamı Yunus Emre Fırat ve AFAD İl Müdürü Selim Polat ile birlikte deprem konutlarının yapıldığı Çullu köyüne giden Vali Çiçek, konutların inşaatını denetledi.Yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların durumu hakkında bilgi alan Vali Hayrettin Çiçek şunları söyledi:"Göle depreminde ağır hasar gören ve yıkılan binaların yerine TOKİ tarafından yaklaşık 100 adet konut ve ahır inşa edilecek. Çullu köyümüzde 24 adet konutun inşası şuan itibariyle devam ediyor. İnşallah kış gelmeden bitirip vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz. Yine Posof ilçemizde afet dolayısıyla 22 konut ve ahır inşaatı önümüzdeki dönemde başlayacak. Devletimiz, afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için gereken her desteği sağlamaktadır. 2025 yılının yaz ortasında inşallah hem Göle hem de Posof ilçemizdeki afet konutlarını vatandaşlarımıza teslim ederek, hak ettikleri yaşamı sunmuş olacağız’’ dedi.