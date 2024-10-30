Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek ev sahipliğinde Cumhuriyet Bayramı kabul töreni düzenlendi. Törende, cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümü pasta kesilerek kutlandı.Tarihi Kongre Binasında gerçekleştirilen törende Vali Çiçek ve eşi Berna Çiçek davetlileri kapıda karşılayarak, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Törene, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 25’inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri ile davetliler katıldı. Çiçek ve eşi, gecede davetlilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.Törende bir açıklama yapan Vali Çiçek, “Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez emanettir. Bizler de bu emaneti cumhuriyetimizin kazanımlarına, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan devletimize, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize, barışa ve kardeşliğimize sahip çıkmaya, cumhuriyetimizin temel değerlerini yılmadan, usanmadan korumaya ve yüceltmeye devam ederek emanetin emin ellerde olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ile anıyoruz” dedi.Vali Çiçek ve eşi, daha sonra Cumhuriyet’in 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan Cumhuriyet pastasını kesti.