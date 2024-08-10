Ardahan’ın Damal ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişide yaralandı.Ardahan-Damal-Posof kara yolu üstünde bir mekanda Ardahan Belediye personeli ile başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı.Kavganın büyümesiyle Ardahan Belediyesi’nde şoför olarak çalışan Güntay H, (41) ile Volkan G, (35) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Damal Toplum Sağlık Merkezi’ne (TSM) kaldırılan yaralılardan Güntay H, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Konuya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.