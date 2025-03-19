Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar ve buz sularının erimesi sonucu olası su ve sel baskınlarına karşın çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Son günlerde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan’da su baskınları riski nedeniyle belediye ekipleri de önlemlerini arttırdı. İhbar gelen mahalle ve noktalarda iş makineleri ile anında müdahalelerde bulunan ekipler, rögarlar ve su tahliye kanallarının tıkanmaması için yoğun mesai harcıyor.Öte yandan belediye ekiplerinin kent genelindeki kar ve buz temizleme çalışmaları da aralıksız devam ediyor.