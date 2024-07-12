Ardahan’ın Posof ilçesinde tüm dünyada "süper meyve" olarak tanınan aronya bitkisi toprakla buluşturulduArdahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sağlık açısından oldukça faydalı olan ve Türkiye’de sadece birkaç ilde üretilen aronya üretimine destek veriyor.Aronya meyvesi sağlık açısından çok yararlı olup vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin. Günlük tüketiminin yararlılığı yanında son çalışmalarla beraber aronya meyvesi Türkiye’de de tıbbi bitki sınıfına alındı. Antioksidan aktivite ve fenolik bileşiklerin yanı sıra, yüksek miktarda C vitamini, B1, B2, B6 vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko mineralleri de içeren aronya, katma değeri ve antioksidan değeri çok yüksek olan özel bir bitki olarak dikkat çekiyor.Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, özelinde ürün deseni değişim çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Cineviz,’’Yıllardır süregelen salt ekim düzeni ve ürün desenine yeni bir yön vermek adına Posof ilçesinde Aronya fide dikimlerini gerçekleştirdik. Bu çalışma Ardahan’a yeni ve uygulanabilir bir ürün sunuyor. Soğuk hava şartlarına oldukça dayanıklı olan aronya bitkisinde, generatif olgunluğa gelen bitkilerin çiçeklenmesi için soğuklanma ihtiyacı vardır. Bu sebeple Ardahan, Aronya yetiştiriciliği için oldukça uygun. Dikimden hasata, katma değeri yüksek ürünler elde edilebilmektedir. Aronya meyveleri, sahip olduğu bileşenlerin antidiyabetik, anti-enfektif, antineoplastik, antiobezite ve antioksidan aktiviteleri nedeniyle kalp, karaciğer ve nöron hasarını geri döndüren ya da daha ileri hasar oluşmasını önleyen etkilere sahip olabilir. İlaç sanayisinde kullanılması da ilimiz ekonomisi açısından önem arz etmektedir’’ dedi.Fatih Cineviz, Posof ilçesinde Aronya Demonstrasyon Çalışmasında müdürlük personelleri ve üreticilerle birlikte ekim alanlarında incelemelerde bulundu. İl Müdürü Cineviz’e, Posof İlçe Müdürü Güneş Tekin, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Akın Saraçoğlu da eşlik etti.