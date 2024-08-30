Tüm Türkiye’de olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı Ardahan‘da da coşkuyla kutlandı.Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıldönümü törenle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra Kongre caddesinde devam eden törende Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, AK Parti Milletvekili Kaan Koç, CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, kurum müdürleri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir, Tugay Komutanı Mehmet Cihanoğlu’nun alanı selâmlaşmasından sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Daha sonra tören, halk oyunları gösterisi askerleri birliklerin geçidi ile sona erdi.