Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 26 derece olarak Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü. Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece eksi 26 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan’da sıfırın altında 23, Çıldır’da 20, Posof’ta 17,1, Damal’da 20,8 ve Hanak’ta 22,1 dereceyi gösterdi.Dondurucu soğuklar nedeniyle birçok araç camlarının tamamen buzla kaplandığını söyleyen İsmail Günal, "Soğuk havanın etkisiyle araç camları tamamen buz tuttu. Hava sıcaklığı şu anda eksi 19 derece. Memleketimiz gerçekten çok soğuk. Dondurucu soğuklara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar olumsuz etkilendi. Birçok araç dondurucu soğuklar nedeniyle çalışmadı" dedi.