Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelle temizlik hizmetlerine devam eden Ardahan Belediyesi, özellikle yaz aylarında çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hafriyat ve moloz atıkları da ekipler tarafından temizlenerek kepçeler vasıtasıyla kamyonlara yüklenerek kontrollü bir şekilde taşınıyor. Ekipler ayrıca park, bahçe ve yol kenarlarında uzayan otları temizleme çalışması da başlattı.Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Doğayı ve çevremizi seviyoruz, fakat sevgimizi göstermek eyleme dönüştürmekle mümkün olur. Belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ancak çevre temizliği hepimizin sorumluluğunda. Unutmayalım ki, çevre temizliği sadece görsel bir düzen sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlığımızı da doğrudan etkiler. Temiz bir çevrede yaşamak, kendimizi ve sevdiklerimizi sağlıklı tutmak için en önemli adımlardan biridir. Ardahan Belediyesi olarak bu anlayışla temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre temizliği konusunda duyarlılık gösteren tüm hemşerilerime ve Ardahan Belediyesinin emekçilerine teşekkür ediyorum” dedi.