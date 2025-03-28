Ardahan Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasını fırsat bilerek kentte bahar temizliği çalışması başlattı. İş makineleri ve ekipler dört koldan yol ve kaldırımlarda yoğun olarak çalışıyor.Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla kapsamlı bir bahar temizliği seferberliği başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler mahallelerdeki atıkları düzenli olarak toplarken, süpürge araçları yolları temizliyor, sulama araçları ise cadde ve sokakları dezenfekte ediyor. Böylece toz, çamur ve diğer çevresel faktörlerin neden olduğu kirlilik en aza indirilerek, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları sağlanıyor.Temiz bir şehir, ancak ortak bilinçle mümkün olabileceğini vurgulayan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Ardahan Belediyesi olarak hemşerilerimize daha sağlıklı ve temiz bir çevre sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattık. Mahallelerimizde temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Temiz bir şehir, ancak ortak bilinçle mümkün olabilir. Biz üzerimize düşeni yaparken, vatandaşlarımızdan da çevre temizliği konusunda duyarlılık bekliyoruz. Hep birlikte daha temiz bir Ardahan için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.