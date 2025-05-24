Ardahan Belediyesi araç filosuna yeni bir araç daha katıldı.Belediye Başkanı Faruk Demir’in yoğun çabaları sonucu hibe alınan sıfır kilometre çöp kamyonu temizlik işlerinin daha hızlı yapılmasında büyük katkı sağlıyor. Daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda devamlı çalışmalar yaparak projeler üreten Başkan Faruk Demir, çöplerin daha çabuk toplanarak temizlik işlerinin süratli bir şekilde ilerlemesi için yeni bir çöp kamyonu tedarik etti.Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe olarak belediyeye tahsis edilen yeni çöp taşıma aracı, temizlik işleri müdürlüğü ekiplerince zaman kaybetmeden kullanıma sokuldu. Farklı işlevleri ve taşıma kapasitesininbüyüklüğüyle dikkat çeken çöp kamyonu vatandaşların da beğenisini kazandı.