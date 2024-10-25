Atatürk Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun katılımıyla akademik istişare toplantısı gerçekleştirdi. Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleşen toplantıya; rektör yardımcıları, dekanlar, müdürler ve yardımcıları katıldı.Toplantının açılışında; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Araştırma Üniversiteleri parametreleri üzerine detaylı bir sunum yaptı. Sunumunda, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen yeni görev ve sorumlulukların üniversitenin araştırma kapasitesine etkileri üzerinde durdu.Rektör Hacımüftüoğlu: “Araştırma Üniversitesi Kategorisinde Üst Sıralara Çıkmak Bizim Elimizde”Dekanlar ve müdürler aracılığıyla bu süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiğini ifade ederek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise 2025 yılına yönelik stratejik planlamaların yapıldığını ve bu planlar çerçevesinde akademik personel ile birçok destek kaleminin bir araya geleceğini belirtti. 2024 yılının geride kalan son 2 ayını yoğun bir çalışma ile tamamlamanın önemine vurgu yapan Hacımüftüoğlu, Araştırma Üniversiteleri kategorisinde yer almanın sağladığı avantajların da altını çizdi.Bu avantajların, üniversitenin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha fazla tanınmasını sağlayacağını dile getiren Rektör Hacımüftüoğlu, Araştırma Üniversitelerinin yer aldığı kategoride üst sıralara yükselmenin üniversitelerin kendi elinde olduğunu belirterek, amaca yönelik çalışarak elde edilen başarıların sıralamaya da olumlu yansıyacağını söyledi.“Ülke Yükseköğretimine Daha Fazla Katkı Sağlamayı Hedefliyoruz”Araştırma Üniversitesi sıralamasında belirleyici olan birçok kriterin bulunduğunu, bu kriterler arasında araştırma kapasitesi, etkileşim ve iş birliği, yayın sırası, atıf, yayın, proje ve patent sayısı gibi unsurlardan oluştuğunu aktaran Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, onaylanan projelerin sözleşmelerinin imzalanmasının yanı sıra patent başvurularının tamamlanması ve Erasmus için akademik personelin teşvik edilmesi gibi konulara da değindi. Özellikle uluslararası alanda yayın yaparak başarılar elde eden bilim insanlarının sözleşmeli olarak üniversite bünyesine katılmasının önemini vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, bu sayede Atatürk Üniversitesinin dünya üniversiteleri ile güçlü bir rekabet ortamında yer alabileceğini ifade etti.Son olarak, başarının özverili bir şekilde ortaklaşa çalışarak elde edileceğini dile getiren Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin potansiyelini ortaya çıkarmak ve ülke yükseköğretimine daha fazla katkı sağlamak için gereken çabayı göstereceklerine olan inancını yineledi.Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.