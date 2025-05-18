Finans dünyasının prestijli buluşmalarından biri olan ve "Türkiye’nin Davos’u" olarak adlandırılan Eduplus Finans Zirvesi’nde, Aras Elektrik’in CFO’su Arzu Miroğlu da yer aldı.Bu yıl 19.’su düzenlenen ve "Finans Departmanlarında Bugün Neler Değişti? Yarın Neler Değişecek? konulu Online Summit formatında gerçekleştirilen etkinlik, küresel düzeyde iş dünyasını bir araya getirdi.Farklı ülkelerden binlerce iş insanının katıldığı zirvede, Aras EDAŞ CFO’su Arzu Miroğlu da konuşmacı olarak yerini aldı. Zirvede, iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle birlikte finansal stratejiler, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve ekonomik gelecek başlıklarında fikir alışverişinde bulunuldu.Aras EDAŞ CFO’su Arzu Miroğlu, konuşmasında, şirketin finansal yönetim yaklaşımından kurumsal vizyonuna kadar birçok konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Miroğlu ayrıca katılımcılarla, sektör içinden bir bakış açısıyla da tecrübelerini paylaştı.Miroğlu: "Son 10 yılda raporlama süreçleri büyük ölçüde değişti. Sayaçlarımızı artık uzaktan okuma sistemiyle dijital olarak takip ediyoruz; bu sayede yanlış tahakkukların önüne geçiyoruz. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) sayesinde yatırım ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit edebiliyoruz. Stoklarımızı daha verimli kullanıyor, kaynaklarımızı etkin şekilde yönetiyoruz. Çözüm merkezimiz 7/24 kesintisiz hizmet sunuyor. Kullandığımız teknolojik altyapımız sayesinde müşterilerimiz anlık olarak yanıt alabiliyor. Bu dijital dönüşüm sayesinde kayıp-kaçak oranlarında da ciddi bir azalma sağladık. CFO olarak baktığımda dijitalleşme artık işimizin tam merkezinde yer alıyor. Dijital çağa doğan yeni nesille birlikte çalışıyor, eğitimler ve veri analizleriyle farkındalık oluşturmaya özen gösteriyoruz." ifadelerine yer verdi.Miroğlu, ayrıca küresel finans gündeminin konuşulduğu bu büyük etkinlikte şirketlerin, güncel finansal gelişmeleri yakından takip etmesi ve sektörel iletişimin güçlendirilmesi gibi konular üzerinde de durdu.Aras EDAŞ’ın finansal liderlik ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda bu tür organizasyonlara katkı sunmaya ve sektörü en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğinin de altını çizdi.