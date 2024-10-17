Aras Elektrik, 7 ilde (Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars) toplam 70.554 kilometrekarelik faaliyet alanındaki 58 ilçe, 4 bin köy ve mahallede yer alan 359 bin armatürün, her geceyi sorunsuz bir şekilde aydınlatması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İklim değişikliğinin neden olduğu aşırı yağışlar, sel, fırtına ve kar gibi hava koşullarının etkilediği zorlu bir coğrafyada hizmet veren Aras Elektrik, olası kesintileri önlüyor ve uyguladığı projeler sayesinde bölgenin aydınlık geleceğine katkı sağlamaya devam ediyor.Kentteki aydınlatmaların sorunsuz bir şekilde hizmet verdiğini belirten Erzurum İl Koordinatörü Hüseyin Öcal: “Erzurum’daki 107 bin aydınlatmamız ile şehrimizi ışıklandırıyoruz. Ekiplerimiz tarafından kontroller sırasında tespit edilen aydınlatma arızaları da anında giderilerek hizmete tekrar devamı sağlanıyor. Ayrıca yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.“Şehrimizin dört bir tarafı aydınlık”Kentte devam eden aydınlatma çalışmaları hakkında bilgi veren Öcal: “Sokak ve caddelerin aydınlatılmasından sorumlu ekiplerimiz, merkez ve kırsal bölgelerde yoğun bir tempoda çalışmalarını yürütüyor. Bu çalışmalarımız sayesinde aydınlatma arzında Türkiye’de ilk sıralarda yer alıyoruz. İlimizde yanmayan aydınlatmamız neredeyse yok. Bu konudaki başarımızı da aydınlatma şebekelerimizin periyodik kontrollerini yaparak, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni aydınlatma tesisleri inşa ederek, mevcut aydınlatma şebekelerinin ise bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek sağlıyoruz. ” ifadelerini kullandı.Yürütülen aydınlatma çalışmalarıyla merkez ve ilçelerin ışıl ışıl olduğuna değinen Öcal: “Gerçekleştirdiğimiz aydınlatma yatırımıyla hizmet verdiğimiz Erzurum’da önemli güzergahların aydınlatma kalitesini yukarı taşıyor, modern şehir inşası için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu sayede aydınlatma çalışmalarımızla şehrimiz daha güvenli. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizdeki şebeke altyapısını güçlendirmek ve müşterilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. ” dedi.Aydınlatma çalışmalarında ödüllü projeAydınlatma arzında kesinti yaşanmasına fırsat vermeyen Aras EDAŞ, her türlü çalışmayı sürdürürken bununla ilgili projeler geliştirmeye devam ediyor. 2023 yılında, aydınlatma direklerinin üst kısımlarında yer alan mekanizmaların aşağıya alınmasıyla ilgili "Yol Aydınlatmaları Tip Proje Geliştirilmesi" projesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği tarafından gerçekleştirilen 2. AR-GE Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı’nda, 21 dağıtım şirketinin hazırladığı 66 proje arasından birinci seçilmişti.