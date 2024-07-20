Ağrıda sağanak yağışlar sebebiyle elektrik trafosu patladı.Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Adakent köyünde son bir haftadır devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Taşlıçay ilçesine bağlı Adakent Mahallesinde elektrik trafosu yanarken, bölgede çiftçiler de ekinlerini henüz toplayamadı.Ağrı ve ilçelerinde aralıksız devam eden yağmur nedeniyle çiftçilerin ekinleri yerde kalırken biçme sezonu her gün erteleniyor.Çiftçiler ekinin kısa süre içerisinde toplanmaması durumunda, ekin ot ve saman gibi ürünlerin zamanı geçeceğini değinerek ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.Yağmurun devam etmesi nedeniyle bazı bölge ve köylerde elektrik kesintisi yaşanırken, bir elektrik trafosunun patlayarak yanması kameralara yansıdı.Aras Elektrik Dağıtım şirketinin bölgedeki enerji alt yapısına yeterli ölçüde yatırım ve bakım yapmadığı için benzer sıkıntıların sürekli yaşandığını anlatan bölge halkı, sağanak yağışlarla birlikte yaşanan arızaların kendilerini karanlıkta bıraktığını söylediler.Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Kars, Bayburt ve Iğdır’da hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım şirketin yatırımlarını yapmadığı ve bölgede sadece tahsilat eksenli çalışmaları yürüttüğü öne sürülüyor.