Malatya’nın Arapgir ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Kar manzarası havadan görüntülendi.Malatya’nın ‘sakin şehir’ unvanına sahip, doğası, kültürel çeşitliği ve eşsiz doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Arapgir ilçesinde bir süredir etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 30-40 santimetreye ulaştığı ilçe beyaza bürünürken kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.Yağışın etkili olduğu bazı kırsal bölgelerde ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi.