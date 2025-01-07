Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 4 şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hınıs JASAT unsurlarınca "Kasten Yaralama" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl, 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Karayazı ilçesinde, Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığınca "Kasten Yaralama" suçundan aranan ve hakkında iki farklı dosyadan toplam 6 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Köprüköy ilçesinde, Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığınca “Kasten Yaralama” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl, 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Aşkale ilçesinde, Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığınca “Resmi Belgede Sahtecilik/Hizmet Nedeni ile Güveni Kötü Kullanma” suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Palandöken ilçesinde yakalandı.Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edileceği belirtildi.