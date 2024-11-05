Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir aracın motor bölmesine giren kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Bir okulda müdürlük yapan Kenan Canan, çocuklarıyla beraber aracına bindiği sırada bir kedinin motor bölmesinin alt kısmında sesinin geldiğini fark etti. Kediyi çıkartmak için verdiği mücadeleden sonuç alamayan Canan, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Bölgeye gelen ekipler, 3 saatlik uğraşın sonucunda kediyi bulunduğu yerden çıkartılarak yeniden yaşam alanına bıraktı.Canan, kendilerine destek veren ekiplere teşekkür etti.