Erzurum’da bir araçta meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı uzun uğraşlar sonucu söndürdü.Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde gece saatlerinde meydana gelen araç yangını, çevrede paniğe sebep oldu. Vatandaşlar, aracın ön kısmından alevlerin yükseldiği yangını 112’ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun bir uğraş sonunda yangını söndürdü. Bu arada araçtaki patlama ve yükselen alevler çevre sakinleri tarafından anbean cep telefonuyla kaydedildi.Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangınla ilgili polis incelemesini sürdürürken, aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.