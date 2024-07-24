Bingöl merkezde park halindeki bir otomobilin içine giren yılanı, itfaiye ekipleri çıkardı.Alınan bilgilere göre olay, merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Park halinde olan otomobilin kapısının arasında yılan olduğunu fark eden sürücü, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mahalleye giden ekipler, otomobilin içindeki yılanı hızlı bir şekilde çıkararak, yerleşim yerlerine uzak bir noktada yeniden doğaya saldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.