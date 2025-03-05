Muş’ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine devam ediyor. Evlat nöbetindeki aileler, Ramazan ayına da evlat hasretiyle girdi.Muş’ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kentte etkili olan soğuk havaya rağmen evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Yıllardır çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyen anne ve babalar, her fırsatta seslerini duyurmaya çalışıyor. Aileler, ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak, çocuklarının da yuvalarına dönmesini istediklerini dile getirdi.Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.Baba Alaattin Koçhan, DEM Parti ve terör örgütü PKK’nın oğlu Ersin’i Bursa’dan kaçırdığını söyleyerek, "Oğlum evine gelsin. Oğlumu istiyorum. Ersin sesimi duyuyorsan çık gel. Senin dağda taşta mağaralarda ne işin var. Oğlum gel teslim ol. Biz de artık dayanamıyoruz. Kime hizmet edeceksin, İsrail ve Amerika’ya hizmet mi edeceksin. Gel vatanına teslim ol. Türkiye evladını atmaz. Hiçbir baba evladını atmadığı gibi Cumhurbaşkanı da kendi vatandaşını atmaz. Bir Ramazan daha evlatlarımızı bizden uzak tuttular. Bayramlarımız gelip geçiyor, bir yanımız boş. Çık gel, dönmeni istiyorum" dedi.Anne Şahinaz Özcan ise 8 yıldır oğlunun kaçırıldığını ve haber alamadığını belirterek, "Oğlum Atilla sesimi duyuyorsan çıkın gelin teslim olun. Yeter artık bu evlat acısını çekemiyoruz. Bu anne babalar yazık. Ramazan ayında evlat acısı çekiyoruz. Gelin teslim olun oğlum. Onların da evlatları var. Bir gün eve gelmeseler nasıl dayanırlar" ifadelerini kullandı.