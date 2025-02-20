Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan Türk Müzik Korosu, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığında verdiği konserle katılımcıları mest etti."Gençler Bakanlığında" projesi kapsamında Ankara’ya giden yaklaşık yüz genç, Gençlik ve Spor Bakanlığını gezme fırsatı yakaladı. Geçtiğimiz aylarda düzenledikleri konserle adlarından söz ettiren Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Türk müzik korosu da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı muhteşem bir konsere imza attı. Muş, Muğla, Kahramanmaraş ve Çanakkale’den gençlerin de katıldığı konserde istek şarkılar çalındı. Türk müziğinin birbirinden güzel eserlerinin seslendirildiği konser büyük beğeni topladı.Düzenlenen programda gençlere hitap eden Bakan Osman Aşkın Bak, gençlere tavsiyelerde bulunarak, Türkiye’nin gücünün gençler olduğunu, gençlere güvendiklerini ve inandıklarını söyledi. Muş’tan, Muğla’dan, Kahramanmaraş’tan, Çanakkale’den gençleri Bakanlıkta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Bakan Bak, bahar mevsiminde Muş’a ziyaret gerçekleştireceğini de söyledi.Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen konserle ilgili yaptığı açıklamada, "Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görevin bize tevdi edilmesinin ardından Muş’a gelir gelmez şehrin ihtiyaçları hakkında bir çalışma yaptım. Yapmış olduğum çalışmalar sonucunda spordan kültür sanata bazı eksiklikler tespit ettim. Bunlardan bir tanesi de Muş’ta bir müzik korosunun olmayışıydı. Bu konuda Gençlik Merkezimizde görev yapan müzik eğitmenlerimizden böyle bir Türk müziği korosu kurmalarını istedim. İki yıl önce temellerini attığımız koromuz, Gençlik Merkezimizde çeşitli kurslara katılan kursiyerlerimiz, güvenlik görevlimiz gibi daha önce müzikle amatör bir şekilde ilgilenmiş ya da hiç ilgilenmemiş kişilerden oluşuyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl ilk konserlerini verdiklerinin ardından doğru bir karar aldığımızı gördük ve onları desteklemeyi arttırarak devam ettik. Bu yıl Muş’ta ikinci konserlerini verdiler ve binlerce insan tarafından takip edilerek büyük beğeni aldı. Bu beğeni bakanlığımızın da dikkatini çekerek, bizleri Ankara’ya, bakanlığımıza davet ettiler. Biz de gelen davete icabet ederek ’Gençler Bakanlığında’ projesi kapsamında koromuzu ve yaklaşık 100 gencimizi hafta başında Ankara’ya götürdük. Son derece verimli geçen bir programın ardından damaklarda tat bırakan bir konsere imza attık" dedi.Bakan Bak’ın koroyu çok beğendiğini söyleyen Taşdemir, "Ankara’da yoğun bir katılımla yapılan konserimize katılarak bizleri onurlandıran Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak, koromuzun sergilediği performanstan son derece memnun kaldı. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a Bakan Yardımcımız, genel müdürlerimiz ve Bakanlık yöneticilerimiz de eşlik etti. Ayrıca Muğla, Kahramanmaraş ve Çanakkale’den gençlerimizin de katıldığı konserde istek şarkılara yer verildi. Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’ın övgüsünü aldığımız için de ayrıca mutlu olduk. Açıkçası Türk Müzik Koromuzun gösterdiği performans için Ankara’da Muş rüzgarı esti diyebiliriz. İnşallah koromuzu bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz ve Muş’un müzik alanında önemli bir eksiğini gidereceğiz. Alttan da koromuz için yeni yetenekleri keşfetmeye devam edeceğiz. Muş’a böyle güzel bir Türk Müzik Korosu kurmamızda bizlerden desteğini esirgemeyen başta Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a, Muş Valimiz Avni Çakır’a tüm ekibim adına teşekkür ederim. İnşallah koromuz bundan sonra da konserlerine devam edecek" şeklinde konuştu.