Erzurum’un Palandöken ilçesindeki Yenikent Anaokulu öğrencileri, mini tezgahları ile Olgunlaşma Enstitüsü’ndeki kilim dokumacılığının büyülü dünyasında gözlem yaptılar.Yenikent Anaokulu Müdürü Sevnur İçyar ve ‘Miras Okuyan Eller’ projesini uygulayan Öğretmen Elif Yıldırım ile öğrencileri, kültürel mirasın canlı örneği olan Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret ederek bu kadim sanatın inceliklerini yerinde öğrenme fırsatı buldu. Öğrenciler, Olgunlaşma Enstitüsü’nde kilim ustalarının rehberliğinde, yünün ipliğe dönüşümünden desenlerin ilmek ilmek dokunmasına kadar tüm aşamaları yakından gözlemledi. Kilim dokuma tezgâhlarının önünde meraklı gözlerle ustaları izleyen çocuklar, kullanılan malzemeler ve farklı dokuma teknikleri hakkında bilgi edindiler. Ustalarla kurdukları sıcak diyaloglar sayesinde, bu geleneksel sanatın sadece bir zanaat değil, aynı zamanda bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu deneyimlediler. Öğrencilerin kilimlere dokunma ve kendi küçük denemelerini yapma fırsatı bulması ise geziye ayrı bir heyecan kattı.Bu proje, çocukların kültürel mirasa olan farkındalıklarını artırmayı, el becerilerini geliştirmeyi, geçmişimizle bağ kurarak kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklar aktarmayı hedefliyor. Öğrenciler, öğretmenleri ve velilerinin işbirliğiyle proje süresince kilim örneklerini inceliyor, dokuma videoları izliyor ve veli katılımı ile hazırlanmış olan kilim tezgâhlarında kendi küçük kilimlerini dokuyorlar. Dokunan el emeği küçük kilimler birleştirilerek Masal Kilimine dönüştürülüyor. Masal Kiliminin etrafında toplanıp Anadolu Masallarını dinleyip anlatan öğrenciler kültürel mirasın yaşatılmasına katkıda bulunuyorlar.