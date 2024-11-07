Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan’ın yer aldığı araştırma grubu, "Anadolua" çekirge cinsine ait iki yeni tür keşfetti.Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan’ın yer aldığı araştırma grubu, yürüttükleri çalışma kapsamında "Anadolua" çekirge cinsine ait iki yeni tür keşfederek bilim dünyasına kazandırdı. Üç yıl süren araştırmada; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, Ordu Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Sevgili, NKÜ doktora öğrencileri Dilan Hevra Akyıldız ve Oğuzhan Güngör yer aldı.“Anadolua" cinsinin morfolojisi, biyoakustiği ve tür dağılım modelleri incelenen çalışmada, keşfedilen iki yeni çekirge türüne "Anadolua bergeri" ve "Anadolua moli" ismi verildi.