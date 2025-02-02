Erzurum’un Olur ilçesinde kalp krizi geçiren amca ve kanser hastası yeğeni aynı gün toprağa verildi.Olur ilçesie bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Cengiz Korkmaz, dün öğle saatlerinde acı bir haber aldı. Oltu’da yaşayan kanser hastası yeğeni 3 çocuk babası Onur Korkmaz’ın (43) entübe olarak hastaneye kaldırıldığını öğrenen Cengiz Korkmaz, bu üzücü haberin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Korkmaz’ın vefatından 4 saat sonra yeğeni Onur Korkmaz da hastanede yaşamını yitirdi. Cengiz Korkmaz ve Onur Korkmaz’ın cenazeleri, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından dualar eşliğinde Yeşilbağlar Mahallesi’nde toprağa verildi. Cenaze törenine Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün’ün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.İki yakınlarının aynı gün hayatını kaybetmesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde yaşayan aileyi üzüntüye boğdu.