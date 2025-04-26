Elazığ’da kaybolduktan 71 saat sonra sağ bulunan ve ambulansa binerken "Çizmelerimi çıkarayım mı" sözüyle gönülleri fetheden 71 yaşındaki Suat Dal’ın hayat hikayesinden dram çıktı.Elazığ’da geçtiğimiz hafta kaybolan 71 yaşındaki Suat Dal, 41 saatlik yoğun arama kurtarma çalışmalarının ardından Sugözü Mahallesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Bitkin halde bulunmasına rağmen ambulansa bindirilirken gösterdiği incelik, tüm Türkiye’nin kalbini ısıttı. "Çizmelerimi çıkarayım mı?" diyerek ambulansa kirli çizmeleriyle binmek istemeyen Suat amca, hem sağlık görevlilerini hem de vatandaşları duygulandırmıştı. Suat amcanın kaybolmasının ardından ortaya çıkan yaşam şartları, herkesi derinden üzdü. Sugözü Mahallesi Muhtarı Seda Gündoğan, Suat Dal’ın ağabeyi Ferit Dal ile birlikte harabe bir evde yaşama tutunmaya çalıştığını söyledi. Gündoğan, "Suat amcamız 41 saatlik bir aramanın ardından sağ salim bulundu. Ancak yaşadıkları ev çok kötü durumda. Onların bir yaşam alanına acilen ihtiyaçları var. Lütfen yalnız bırakmayalım, hep birlikte sahip çıkalım" dedi.Suat ve Ferit Dal kardeşleri yaşadığı evde ziyaret eden Elazığ Muhtarlar Derneği Federasyonu Başkanı Ahmet Gül ise, "İki yaşlı amcamızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için hep birlikte el ele verelim" şeklinde konuştu.