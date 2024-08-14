Muş’ta kalp yetmezliği tanısı konulan 44 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.Muş’ta 44 gün önce dünyaya gelen Umut Ali adlı bebeğin yapılan kontrolünde konjenital kalp yetmezliği tanısı konuldu. Yenidoğan çocuk yoğun bakım ihtiyacından dolayı İstanbul’a sevk edilmesine karar verildi.Talep üzerine Sağlık Bakanlığınca Muş’a ambulans uçak gönderildi. Muş Sultan Alparslan Havalimanına götürülen bebek, ambulans uçakla İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.