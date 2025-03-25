Malatya’da 1.40 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada 1 çocuk yaralandı.Kaza, 09.00 sıralarında Malatya -Ankara karayolu İtfaiye Daire Başkanlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan İ.Ö. yönetimindeki 44 AFB 746 plakalı hafif ticari araç ışıklarda bekleyen 06 EES 734 plakalı Skoda marka otomobil ile 44 AL 744 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Kazada Y.T. hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazaya sebebiyet veren İ.Ö.’nün 1.40 promil alkollü olduğu belirlenen, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.