Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu (DGSKON) Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. Yılında gençlik faaliyetlerinde gençliğe büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü söyledi. Ala, “Türkiye Yüz Yılında Cumhuriyet’in anlamı çok büyük” dedi.Dünya Gençlik Konfederasyonu (DGSKON) Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ‘2023 hedefleri’ başlangıçtı. Türkiye Yüzyılı’nda ülkemiz ve şehrimiz adına önemli yatırımlar kazandırıldı. Ülkemiz kimsenin hayal edemediği eserlere kavuşturuldu. Türkiye Cumhuriyetinin 101. Yılında ülke gençliğimize spor ve gençlik faaliyetlerinde büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir” dedi.DGSKON Aziziye İlçe Başkanı Ala, “Daha çok çalışan, daha çok üreten ve ülke ekonomisine katkıda bulunan gençlerin yetişmesini temenni ediyorum. Bilim ve teknoloji çağında vatanını bayrağını canı gibi koruyan, ülkesinin milli değerlerine sahip çıkmak ve kollamak tüm Türk gençliğinin görevidir” diye konuştu.AK Parti Aziziye Belediye Meclis Üyesi ve DGSKON ilçe başkanı Zafer Ala, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu olsun” dedi.