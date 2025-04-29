Akyaka’da müftülük tarafından hayata geçirilen projeyle çevre temizliği seferberliği başlatıldı.Kars’ın Akyaka ilçesinde İl Müftülüğü’nce "Ekibini Kur, İyilikle Dönüştür" projesi çerçevesinde gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmeleri, sosyalleşmeleri ve toplumsal dayanışmalarının pekiştirmeleri sağlanıyor.Akyaka İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Mustafa Bora, tarafından Merkez İstasyon Camii Bahçesi’nde "Ekibini Kur, İyilikle Dönüştür" projesi çevresinde çevre temizliği yapıldı.İstasyon Camii önünde toplanan gençler, ellerine poşetler alarak çevre de bulunan atık ve çöpleri topladı. Etrafa savrulan atıkları toplayan gençler, daha sonra bunları çöp konteynırlarına attı.Yapılan etkinlikte Akyaka’da hem çevre temizliğine dikkat çekildi. Hem de çöplerin gelişi güzel atılmadan çevre temizliğine katkı sağlanmasına vurgu yapıldı.Akyaka İlçe Müftülüğü’nce bu tür etkinliklerin devam edeceği öğrenildi.