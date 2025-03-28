Akyaka’da belediye ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarına başladı.Belediye ekipleri, ilçenin ana caddeleri ve sokaklarında süpürme, yıkama ve genel çevre düzenlemesi yaparken, kaldırımlardaki birikintiler temizlenerek vatandaşlar için daha düzenli bir yürüyüş alanı oluşturuluyor. Ayrıca çöp konteynerleri dezenfekte edilerek kötü koku ve hijyen sorunlarının önüne geçilmesi sağlanıyor.Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, temizlik çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini ve vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda duyarlılık beklediklerini belirtti. Vaandaşlar ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek belediye ekiplerine teşekkür etti.Akyaka Belediyesi, bahar temizliği kapsamında peyzaj çalışmaları ve park alanlarının bakımını da sürdüreceklerini duyurdu.