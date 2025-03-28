Akyaka’da hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında, "Kasten Öldürme" suçundan 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 1 Akyaka’da saklandığı yerde yakalandı.Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.