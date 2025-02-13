Kars’ın Akyaka ilçesinde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği kapsamında Kaymakam İsmail Demirtaş, öğrencilerle bir araya geldi.Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere meslek seçimi, kariyer planlaması ve kamu yönetimi hakkında bilgi veren Kaymakam Demirtaş, kendi deneyimlerini paylaşarak öğrencilere ilham verdi.Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, hedef belirlemenin ve disiplinli çalışmanın önemine vurgu yaptı. Kamu yönetiminde karşılaşılan zorluklar ve sorumluluklar hakkında da bilgi veren Kaymakam Demirtaş, öğrencilerin merak ettiği konulara açıklık getirdi.Etkinliğin sonunda Kaymakam Demirtaş, öğrencilere geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda azimle çalışmalarını tavsiye etti. Öğrenciler ise buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, böyle etkinliklerin motivasyonlarını artırdığını belirtti.Akyaka Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bu tür etkinliklerin devam edeceği bildirildi.