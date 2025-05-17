Erzurum’da Aksu ve Olur enerji projeleri kapsamında elektrik üretim lisansına esas izinlerin alınmasına yönelik hazırlık çalışmaları danışmanlık hizmet alımı toplantısı gerçekleştirildi.Aksu ve Olur Enerji Projeleri kapsamında, elektrik üretim lisansına esas teşkil edecek izinlerin alınmasına yönelik yürütülecek hazırlık çalışmalarına ilişkin danışmanlık hizmet alımı süreciyle ilgili toplantı, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıya; Bölge Müdür Yardımcıları, ilgili şube müdürleri, teknik personel ve proje yüklenici firma temsilcileri katılım sağladı. Gerçekleştirilen toplantıda, danışmanlık sürecine ilişkin planlamalar değerlendirilmiş; izin süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla alternatif formülasyonlar üzerinde durulmuş ve izlenecek stratejiler ele alındı.