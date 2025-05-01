Akıl ve zekâ oyunları turnuvası il finali 20 ilçeden 179 öğrencinin katılımıyla, Palandöken İbrahim Hakkı Fen Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, ilçe milli eğitim müdürleri, idareci, öğretmen ve velilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen il finalinde; İlkokul öğrencileri: Pentago, Küre, Abluka, Equilibrio, Motif; Ortaokul öğrencileri: Küre, Mangala, Pentago, Abluka, Kulami alanlarında kıyasıya mücadele etti.Yarışmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Öğrencilerin düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan bireyler olmasını, akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerini sağlayarak bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek ve ülke genelinde akıl ve zekâ oyunları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bu turnuvaya katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yarışma sonunda her ne kadar birinci, ikinci, üçüncü açıklanacak olsa da bu, kaybedeni olmayan bir yarışma. Turnuvalara katılım sağlayan her biri birbirinden değerli öğrencilerimize, danışman öğretmenlerimize, onları yalnız bırakmayan ailelerine ve bu güzel organizasyonda emeği olan kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum." dedi.İlk hamleyi yaparak yarışmayı başlatan Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, tüm öğrencilere başarı dedi.Dereceye giren öğrenciler, Erzurum’u Türkiye Finalleri’nde temsil edecek.