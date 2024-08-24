Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Erzincan’da Akdeniz meyve sineği popülasyonunda artış olduğunu tespit etti.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri Erzincan’da meyve üreticilerine ait bahçelerde yaptıkları incelemelerde Akdeniz sineği popülasyonunda artış eğilimi tespit ettiler.Meyve bahçelerinde büyük zararlar oluşturan ve ürün kaybına yol açan Akdeniz sineğine karşı Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sahadaki araştırmalarını sürdürürken son yapılan incelemelerde Akdeniz meyve sineği popülasyonun artış eğilimi gösterdiğine ilişkin veriler üzerine yetkililer meyve üreticilerini sosyal medya ve SMS yoluyla bilgilendiriyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunarak Akdeniz meyve sineğinin meyvecilik yapılan sahalarda çok büyük zararlar oluşturabileceğini kaydetti. İl Müdürü Şahin, söz konusu sineğin büyük çaplı ürün kayıplarına yol açan zararları konusunda Erzincan çiftçisini uyardı.İl Müdürlüğü ekiplerinin meyvecilik sahalarında bulunan erken uyarı sistemleri, bahçelere asılan feromon tuzaklar ve ekiplerin sahada yaptıkları birebir tespitler sonucunda Akdeniz meyve sineği popülasyonunda artış tespit ettiklerini kaydeden Murat Şahin, meyve bahçelerinde kendiliğinden düşen meyvelerin toplanarak toprağa gömülmesi, hasat sonrasında ağaçlarda kesinlikle meyve bırakılmaması, yeni kurulacak olan meyve bahçelerinde, zararlının konukçusu olan diğer meyve ağaçları ile karışık dikim yapılmaması gerektiğini söyledi.Meyvecilik sektörünü tehdit eden Akdeniz meyve sineğine karşı meyve üreticilerini de uyaran Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı uzmanlarının sahada çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, alınabilecek kültürel önlemler, biyoteknik mücadele ve kimyasal mücadele konusunda üreticileri uyardıklarını dile getirdi.Öte yandan Akdeniz meyve sineğinin Erzincan’da ilk kez 2015 yılında tespit edildiğini ifade eden Şahin, “Üreticilerimizle sürekli işbirliği içerisindeyiz. Şu anda elde ettiğimiz veriler ışığında ekiplerimiz üreticilerimize gerekli uyarılarda bulunuyor. Özellikle kültürel önlemler konusunda üreticilerimizden destek bekliyoruz” dedi.