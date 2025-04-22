Van’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali kapsamında gerçekleştirilen Akdamar Adası Badem Çiçeği Foto Safarisi sonuçlandı.Van Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) ve TURSAB Doğu Anadolu Temsilciliğinin katkılarıyla yapılan festival kapsamında düzenlenen Akdamar Adası Badem Çiçeği Foto Safarisi sonuçlandı. Badem çiçeklerinin baharı müjdeleyen güzelliğini ve Akdamar Adası’nın büyüleyici tarihini fotoğraf karelerine yansıtan birbirinden değerli eserler, profesyonel bir jüri tarafından değerlendirildi. Foto safari süresince, Türkiye’nin farklı illerinden gelen 148 katılımcı, badem çiçeklerinin eşsiz güzelliği eşliğinde, Akdamar Adası’nın farklı noktalarında çekim yaptı. Katılımcıların eserleri, teknik yeterlilik, estetik değer ve anlatım gücü açısından değerlendirilerek seçici kurul tarafından titizlikle incelendi. Yapılan incelemenin ardından Yahya Taşpınar birinci, Serkan Özkan ikinci, Gülşen Günay ise üçüncü geldi.