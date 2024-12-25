Önceki dönem Başbakan Yardımcısı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın amcası Hacı Şevket Akdağ son yolculuğuna uğurlandı.Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 94 yaşındaki Hacı Şevket Akdağ’ın cenazesi Narmanlı Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta ki aile kabristanında toprağa verildi.Cenaze namazına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, İlçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri ve aile yakınları katıldı.