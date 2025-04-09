Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Akçadağ Öğretmenevi, modern mimarisi ve artırılmış kapasitesiyle yeniden inşa edilecek.6 Şubat depremlerinde yıkılan Akçadağ Öğretmenevi’nin yerine, modern mimarisi ve geniş imkânlarıyla donatılmış yeni bir öğretmenevi kazandırılıyor. Projesi tamamlanan yapı, 50 yatak kapasiteli konforlu konaklama alanlarıyla yalnızca öğretmenlerin sosyal ihtiyaçlarına yanıt vermekle kalmayacak, aynı zamanda otel hizmeti sunarak ilçenin konaklama ihtiyacına da katkı sağlayacak.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "Bu kıymetli yatırımın ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Bakanımıza, sürecin her aşamasında yanımızda olan değerli milletvekillerimize ve 5 bin metrekarelik alanın tahsisini sağlayarak projeye doğrudan katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e gönülden teşekkür ediyorum" dedi.Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde sembol bir yapı olarak öne çıkan yeni Akçadağ Öğretmenevi, modern yapısıyla bölgeye hem sosyal hem ekonomik anlamda canlılık kazandırması bekleniyor.