Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesi Yaylımlı Mahallesi’nde yıllardır süregelen su sorununu çözüme kavuşturdu.Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesi Yaylımlı Mahallesi’nde yıllardır süregelen su sorununu çözüme kavuşturdu. Yapılan çalışmalarla birlikte mahalleye 9 bin 840 metre içmesuyu hattı ve 1 adet 400 tonluk su deposu inşa edildi.Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini belirten Yaylımlı Mahalle Muhtarı Mahmut Altan: “MASKİ Genel Müdürüne teşekkür ederim. Köyümüzü susuzluktan kurtardı. Evleri gezseniz, bir çaydanlık su bulamazsınız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen’e ve MASKİ çalışanlarına minnettarız” dedi.Mahalle sakini Abdullah Kısacık, uzun yıllardır yaşadıkları su sıkıntısına dikkat çekerek, “Yaylımlı Mahallesi 2011 yılından bu yana su sorunu yaşıyor. Yazın tuvaletlerde su bulunmuyordu. Başkanımız Sami Er’e ve MASKİ çalışanlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.“Kesintisiz hizmet ve modern altyapı”Gerçekleştirilen çalışmaların önemini belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, “Modern altyapı, kesintisiz hizmet ve kaynak verimliliğini hedefleyen bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Şu anda Malatya’nın tüm ilçelerinde altyapı çalışmaları yürütüyoruz. Mevcut altyapıyı yenilerken, yeni yapılan ve yapılmakta olan deprem konutlarının altyapısını da hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Akçadağ ilçesi Yaylımlı Mahallesi’ne 9 bin 840 metre içme suyu hattı ve 1 adet 400 tonluk depo inşa ediyoruz. Malatya’nın muhtemel afet risklerine karşı güvenliğini ve dayanıklılığını artırmak için planlı altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.