Adalet ve Kalkınma Partisi Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmasının çarpıtıldığını ifade ederek, "Yaklaşık bir saatlik konuşmamın içerisinden cımbızla bir kelime seçip ona farklı anlamlar yükleyerek fitne ateşini yakıp niyet okuyarak, Küresunni ailesini ve şahsımı hedefe koydular" dedi.AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, 27 Ocak 2025 Pazartesi günü AK Parti il binasında düzenlenen il başkanlığı devir teslim töreninde yapmış olduğu konuşmasının, yönetim kurulu listesinde yer almayan bazı art niyetli şahıslar tarafından çarpıtılmasıyla ilgili açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, "İl başkanlığı devir teslim töreninde yaklaşık bir saat süren konuşmamda, başından sonuna kadar bölgenin birlik ve beraberliği, kardeşlik hukuku, saygı ve sevgi, ötekileştiren değil birleştiren ve bütünü ile yapıcı ve kucaklayıcı olan cümlelerimin içerisinden, yönetim kurulu listesinde yer almak isteyip de yer almayan bazı art niyetli şahısların adeta cımbızla bir kelime seçip ona farklı anlamlar yükleyerek fitne ateşini yakıp niyet okumaları, Küresunni ailesini ve şahsımı hedefe koyarak, hakaret içerikli paylaşımlar yapmaları şahsımı ve Kürhesini aşiret mensuplarını derinden üzmüştür. Peygamber Efendimiz, son peygamber ve son nebi olarak Allah tarafından bütün insanlık alemine gönderilmiştir. Bölgede konuşulan dil Arapça olduğu için ve Peygamber Efendimiz’in bütün ümmetin Peygamberi olarak gelmesinden dolayı, Arapların dışında kalan diğer bütün kavim ve topluluklara ’Acem’ olarak hitap edilmiştir. Kuranı Kerim’de “Bilmeliler ki fitne katilden beterdir” hadiste “Fitne uykudadır, uyandırana Allah lanet etsin” buyurmaktadır. Oysa benim kastım Küresunni aşireti değildir. ’Acem’ kelimesini ifade ederken Küresunni aşiretini kastetmedim. Küresunni ailesi şahsımı iyi bilir. Benim bu ailede çok sayıda dost, arkadaş ve partililerimiz mevcuttur. İlimizde bir çok aşiret mensubu yaşamaktadır. Bütün aşiretlerimizi o sırada tek tek sıralayamacağım gibi sadece birkaç aşiretten söz ettim. Konuşmamın henüz başlarında da Küresunni aşiretini anmış kendilerinden övgüyle bahsetmişimdir. Fakat art niyetli şahıslar konuşmamı çarpıtarak Küresunnileri kastetmediğimi bildikleri halde fitneye sebep olmuşlardır. Lakin ne ben nede Küresunni ailesi bu fitneye fırsat vermeyecek, şehrimize ve halkımıza yapacağımız hizmetleri bu kötü emelli şahısların düşüncelerine kurban etmeyeceğiz" dedi."Emeline ulaşamayan birkaç müfterinin oluşturmaya çalıştıkları polemikler, şahsımca Küresunni aşiretince ve toplumca karşılık bulmayacaktır"Arvas, "Ermeni katliamı sonrası büyük tahribata uğramış Van iline, Kürhesini ailesinin büyük bir kısmı takriben 1925 yıllarında İran’dan göç etmiş, merkez, ilçe ve köylere yerleşmişlerdir. O günden bu zamana değin varlıklarını bölgede aktif bir şekilde sürdürmüşlerdir. Emeline ulaşamayan birkaç müfterinin oluşturmaya çalıştıkları polemikler, şahsımca Küresunni aşiretince ve toplumca karşılık bulmayacaktır. Bilmeliler ki benim çıkarsız yaşamım, onların menfaat terazisini bozar. Eğer benim Küresunni aşiretine karşı bir ön yargım ve ötekileştirme çabam olsaydı yönetim listemin içerisine bu aşirete mensup insanlar yer almamış olurdu. Burada sadece niyet okumadan öteye gidilmeyen, Küresunni aşiretini partimize cephe almaya yönlendirmek isteyen birkaç şahsın emellerine ulaşamayacaklarını bilmelerini istiyorum. Nitekim milletvekili olduğum dönem içerisinde bölgede yaptığım çalışmalar Van merkez ve bütün ilçeler dahilince, bütün aşiretlerin istekleri üzerine şekillenmiştir. İl başkanlığı görevim süresince de aynı özveri ve tevazu ile ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir yaklaşım ile değil, aksine ilimizde yaşayan yediden yetmişe hangi görüşten ve hangi aşiretten olursa olsun, halkımızın hizmetinde olup onların yanıda yer alacağım. Akli selim ve vicdan sahibi Küresunni aşiretinin her bir ferdi, konuşmamın tamamını dinledikleri vakit amacımın ve niyetimin bu olmadığını, aksine aşiretlerine çok değer verdiğimi anlayacaklardır. Türkiye’nin yeni yüzyılında, Van’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diye konuştu."1914-1915 yıllarında yaşanan Rus Ermeni katliamları sırasında Bitlis ilinin alim müftüsü Molla Abdulgaffar Arvas talebeleri ve müridanı ile şehirde küffara karşı mücadele etmiş ve şehit olmuşlardır"Moğolların Bağdat’ı istilası sırasında yapmış oldukları büyük katliamlar ile şehri yok etmelerinden dolayı, Arvas ailesi Bağdat’ı terk ederek Anadolu topraklarına göç etmişlerdir. Osmanlı Devletinin kayıtlarında yer alan bilgilere göre, aile büyüğü Seyyid Kasım Bağdadi ve ailesi Bursa şehrine gelerek Sultan Orhan’ı ziyaret edip bir süre misafirleri olmuşlardır. Ardından Seyit Kasım Bağdadi ailesi ile birlikte doğu Anadoluya gelmiş, oğlu Seyyid Muhammed Kutup ise Bahçesaray’a (Müküs) yerleşmiştir. Alim olan Molla Muhammed Kutup (tıbba mele muğammede kutub Arvasi) adı ile insan, hayvan ve bitki sağlığı ile alakalı eserler yazmış ve bölge halkının istifadesine sunmuştur. Bölgede Van, Hakkari, Ağrı ve Bitlis illerine nüfuz ederek medreseler kurmuş ve büyük alimlerin yetişmelerine ve bölgenin aydınlanmasına vesile olmuşlardır. 1914-1915 yıllarında yaşanan Rus Ermeni katliamları sırasında Bitlis ilinin alim müftüsü Molla Abdulgaffar Arvas talebeleri ve müridanı ile şehirde küffara karşı mücadele etmiş ve şehit olmuşlardır, ayrıca Bitlis ilinin Hizan ilçesinde ve Van ilinin Gevaş, Gürpınar, Bahçesaray’da yaşayan Arvas ailesine mensup alimleri şehit edilmiş ve ilim irfan tahsil ettikleri medrese ve camileri yakılmış, içerisinde bulunan kitapların tamamı yok edilmiştir. Başkale’de yaşanan Ermeni katliamında Arvas’ların alim büyüğü 150 kişilik ailesi ile beraber Irak ve Suriye’ye göç etmek zorunda kalmış ve göç esnasında aile bireylerinden yaklaşık 80 kişi hayatını kaybetmiştir. Doğubeyazıt’ta bulunan İshak Paşa Sarayını Rusların işgalinden kurtarmak için Arvas ailesinin büyük alimi ve ailesi şehit edilmiştir. Van merkezde Ermenilere karşı mücadele için hiçbir menfaat beklemeksizin Arvas ailesi bireylerince komite kurulmuş, şehri ve vatan topraklarını müdafaa sırasında aile bireyleri şehit olmuştur. Van’da Ermeni katliamlarına maruz kalan bir çok aile mensupları çok sayıda şehit vermiş, hayatta kalanlar ise şehri terk etmek zorunda kalmışlardır, Van merkezi, ilçeleri ve bir çok köy boşalmıştır" ifadelerine yer verdi.