AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kadın istihdamı konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden AK Parti Milletvekili Fatma Öncü, "El halısı ve terlik imalatı konusunda hazırlanan projelerle kadınlarımıza istihdam imkanı oluşturuyoruz" dedi.İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları ile bir süre sohbet eden Milletvekili Öncü, Erzurum’a yönelik yapılan yatırımları ve hizmetleri paylaştı.Halı dokuma ve terlik imalatı konusunda hazırladıkları projelerle Erzurum’da kadın istihdamına önemli katkı sağladıklarını anlatan Milletvekili Öncü, atıl durumda kalan koyun yününü ekonomiye ve üretime kazandırmak için proje hazırladıklarını belirtti.Öncü, İhlas Haber Ajansına tarafsız ve objektif haberciliğinden dolayı teşekkür etti.