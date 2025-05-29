AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış’a fen lisesi müjdesi verdi.AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Söz verdiğimiz gibi, eğitim yatırımlarımıza devam ediyoruz. Sarıkamış Şehitleri Fen Lisesi, şehitler diyarı Sarıkamış’ımıza hayırlı, uğurlu olsun. Toplamda 24 derslik ve 200 öğrenci kapasiteli pansiyonu bulunan okulumuz 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim verecek. Sarıkamış ilçemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, konu ile ilgili desteklerini esirgemeyen başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.