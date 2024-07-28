Ak Parti Çıldır İlçe Başkanlığı Muharrem ayı vesilesiyle vatandaşlara aşure ikram etti.Etkinliğe, İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu, Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, İl Genel Meclis Üyesi A. Rıfat Vural, Gençlik Kolları Başkanı Fırat Yılmaz, ilçe ve gençlik kolları yönetimi katıldı.İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu, aşure dağıtımının birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir gelenek olduğunu vurguladığı programda Muharrem ayı vesilesiyle Ak Parti İlçe Başkanlığı olarak teşkilatlarıyla ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulunduğunu ifade etti. Başkan Gündoğdu, ‘’Aşure Günü’nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin yıl dönümünde Hz Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle anıyoruz’’ dedi.