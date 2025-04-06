AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ederek Doğubayazıt ilçesine yapılacak olan Kültür Sarayı’nın müjdesini verdi.Doğubayazıt’ta inşa edilecek Kültür Sarayı’nda sinema ve tiyatro salonları, kütüphane, toplantı salonları, resim ve müzik odaları, spor kulüpleri, bilimsel enstitüler ile bir müzenin yer alacağı bildirildi. Projede, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerine vurgu yapılırken, yapının İshakpaşa Sarayı veya Nuh’un Gemisi temasıyla tasarlanması planlanıyor.Ziyarette, il genelinde yürütülen kültür ve turizm projeleri hakkında da istişarelerde bulunduklarını belirten AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, "Sayın Bakanımız, Doğubayazıt’a yakışır nitelikte bir Kültür Sarayı inşa edileceğini müjdeledi. Projeye ilişkin yer tahsisi yapılacak ve bu bilgi Bakanlığa iletilecek. Ardından Bakanlık personelleri en kısa sürede Doğubayazıt’a gelerek çalışmaları başlatacak" dedi.Bakan Ersoy’a Ağrı’ya gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür eden Kilerci, projeye ilişkin süreci yakından takip edeceklerini söyledi.