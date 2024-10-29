Erzincan’da "Değerleriyle Güçlü Ailem" projesi kapsamında EBYÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Dölek tarafından "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans verildi.Sunuculuğunu Yenimahalle camii imam hatibi Adem Bager’in yaptığı ve Boyacılar camii imam hatibi Yusuf Kocatürk’ün tilavet ettiği Kur’an-ı Kerim’in ardından İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu açılış ve değerlendirme hitabında bulundu. Daha sonra kürsüyü teşrif eden Profesör Adem Dölek, “Aile olmaktan gaye nedir veya evlilik nedir?” konu başlığı altında 18 prensip üzerinde açıklamalarda bulundu.Şöyle ki; “Evlilik; 1- İbadettir 2- Allah’ın lütfuna mazhar olmaktır 3- sevmektir ve sevilmektir 4- hayatı paylaşmaktır 5- nesli devam ettirtmektir 6- sosyalleşmektir 7- yardımlaşmaktır 8- eşe sadakat göstermektir 9- mutluluğa kavuşmaktır 10- ebedî hayatın kazanılmasına gayrettir 11- kendine özel “ev” edinmektir 12- saygıyı, sevgiyi ve şefkati yaşamaktır 13- Sıkıntılarına göğüs gerebilmektir 14- geçmişi anlamak geleceğe kanat gerebilmektir 15- hayatı özel olarak yaşayabilmektir 16- daha çok çalışmaktır 17- özel okul açmaktır 18- ebediyet yolunda kendine yollar edinmektir.”Bu ilkeler doğrultusunda hareket edilerek bir hayat sürdürüldüğü zaman, dünya ve ahiret saadetine ulaşılabileceği gibi, Allah’ın rızasına erişmek arzusunun da önü açılacak, mutlu ve huzurlu toplum sağlanabilecektir.” diyerek konuşmasını sürdürdü.Program, hediye takdimi ile sona erdi.