Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde kurulan Çevrimiçi Toplantı ve Sunum Salonu’nun açılışı gerçekleştirildi.Enstitüde yeni kurulan Çevrimiçi Toplantı ve Sunum Salonu’nun açılışına AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü, akademik ve idari personel katıldı.Prof. Dr. Karabulut, Enstitü bünyesinde yeni kurulan ve ileri teknolojik alt yapı ile donatılan Çevrimiçi Toplantı ve Sunum Salonu’nun lisansüstü tez savunma sınavlarının hibrit bir biçimde gerçekleştirilmesi ve uzaktan katılımlı bilimsel sunumların yapılması için kullanılabileceğini belirtti.