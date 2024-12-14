Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), GreenMetric (Yeşil Ölçüm) 2024 dünya üniversiteler genel sıralamasında 6 bin 350 puanla 599’uncu sırada yer aldı. AİÇÜ, 2024 yılında yükseköğretim kurumları arasında yapılan değerlendirmede başarı sıralamasını 118 sıra yükseltti.AİÇÜ sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevre dostu kampüsüyle dünya yeşil üniversiteler sıralamalarında üst sıralara yükselmeye devam ediyor.GreenMetric tarafından Türkiye’den ve 95 yabancı ülkeden toplam bin 477 üniversitenin sıralamaya dahil edildiği listede AİÇÜ, Ortam ve Altyapı kategorisinde bin 150, Enerji ve İklim Değişikliğinde bin 15, Atıkta 975, Su kategorisinde 710, Toplu Taşımada bin 250, Eğitim ve Araştırma kategorisinde ise bin 250 puan alarak toplam 6 bin 350 puanla dünyada 599’uncu, Türkiye’de ise 60’ıncı sıraya yükseldi.AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut yaptığı değerlendirmede, AİÇÜ’nün sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları ve yeşil kampüsü ile dünyadaki yeşil kampüse sahip ilk 500 üniversite arasında olma hedefine çok yaklaştığını söyledi.Her mevsimde AİÇÜ kampüsünün farklı bir güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Karabulut, AİÇÜ kampüsünün Türkiye ve dünyadaki en güzel kampüslerden biri olduğunu belirtti.AİÇÜ’nün ilk kez 2022 yılında GreenMetric değerlendirme listesinde 771’inci sırada yer aldığını anımsatan Prof. Dr. Karabulut, “Güneş enerjisi sistemi ile kendi enerjisini üreten, çevre kirliliğine neden olan atıkların düzenli bir şekilde toplanıp depolanmasını ve dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanmasını hedefleyen geri dönüşüm ve sıfır atık politikasını kararlılıkla uygulayan Üniversitemiz, fiziki yapılaşmasının yanı sıra akademik başarısı da her geçen gün artmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada ulusal ve uluslararası anlamda Üniversitemizin görünürlüğü daha iyi durumdadır. Elde ettiğimiz başarılar ile yetinmeyip daha iyisini nasıl yaparız diye tüm çalışma arkadaşlarımızla büyük bir çaba sarf ediyoruz. Üniversitemizin GreenMetric platformunda başarılı bir şekilde yer almasında emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.AİÇÜ’nün görülmeye değer örnek bir kampüse sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karabulut, Arif Nihat Asya’nın “Bir âbide istersen eğer, Ağrı’ya git! / Yükseklerden gelen büyük çağrıya git! / Çıkmışken yolcu, Ağrı’nın zirvesine / Dönmek ne demek? Kanatlanıp Tanrı’ya git!” dizeleriyle tüm vatandaşları Ağrı’ya davet etti.